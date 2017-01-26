С чего начинается утро современного человека? Проснувшись рано утром, он умывается, завтракает, гладит одежду... и все это, как правило, происходит под сопровождение теленовостей или информационных радиопередач.

В XXI веке жизненный ритм ускорился настолько, что новые события сменяют друг друга чуть ли не ежеминутно. Пропустив хотя бы одно из них, уже невозможно оценить ситуацию в целом. Недаром наше время называют информационной эпохой, а информацию самым востребованным и дорогим ее товаром. Поэтому новости давно стали неотъемлемой частью жизни многих из нас.

Однако смотреть телевизионные выпуски или слушать радио не всегда удобно, поэтому на помощь приходит Интернет, где гораздо быстрее, чем в традиционных СМИ, появляются краткие обзоры городских событий.

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